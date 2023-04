DJ Monopolkommission für Zerschlagung der Bahn

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Monopolkommission, die die Bundesregierung in Wettbewerbsfragen berät, plädiert für eine Aufspaltung der Deutschen Bahn. "Nach Auffassung der Monopolkommission überwiegen die Vorteile einer vollständigen Trennung von Infrastruktur- und Transportsparten", sagte der Vorsitzende der Monopolkommission, Jürgen Kühling der Süddeutschen Zeitung. Ziel solle sein, die Betreiber der Infrastruktur und die Nutzer dieser Infrastruktur voneinander zu trennen.

"Am Ende werden wir ein Unternehmen haben, dass nur daran interessiert ist, dass das Netz gut ausgelastet ist und gut funktioniert. Dann gibt es keine Anreize mehr, Wettbewerber auf dem Netz zu behindern", ergänzte er. Dadurch würde sich ziemlich zügig etwas ändern, für die Kunden, die anderen Bahnanbieter und für die Investitionen in das Netz.

Die Union als auch der Bundesrechnungshof fordern die Zerschlagung. Die Ampel-Regierung plant, von 2024 an eine "gemeinwohlorientierte Infrastrukturgesellschaft" innerhalb der Bahn einzuführen. "Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber nur der halbe Schritt", so Kühling.

