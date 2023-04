In der vergangenen Woche ließ Elon Musk den blauen Haken als Zeichen der Authentifizierung von allen Twitter-Konten entfernen. Weil sein neues Twitter-Blue-Abo kaum Interesse findet, greift Musk zu anderen Mitteln - und riskiert Klagen. Am 20. April 2023, der in den USA als Kiffertag gefeiert wird, schickte Elon Musk nicht nur die bisher größte Rakete der Welt in Richtung All. Musk ließ an diesem Tag auch jene blauen Häkchen bei Twitter entfernen, die bisher die Authentizität der entsprechenden Konten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...