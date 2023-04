Aufgrund des Ukrainekrieges sowie der Beendigung der lockeren Geldpolitik durch die Notenbanken gingen die Börsen vor allem in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres auf Tauchstation. Allein der deutsche Leitindex DAX gab vom Beginn der Invasion Russlands bis Anfang Oktober rund 28 % nach. Durch die Unsicherheiten sackten auch die Trading-Zahlen der Online Broker in den Keller. Ab dem 4. Quartal 2022 setzte jedoch eine starke Erholung ein. Der DAX konnte seither eine Performance von knapp 36 % aufs Börsenparkett legen. Während der Krieg in Osteuropa weiterhin tobt, scheint ein Ende des Zinserhöhungszyklus in greifbarer Nähe. Durch die wiedererstarkten Weltbörsen dürften auch die Online Broker vor einem deutlichen Rebound stehen. Allen voran die Smartbroker Holding AG sollte durch den Launch des "Smartbroker 2.0." überproportional profitieren.

