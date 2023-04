Kalenderwoche 16 am KMU-Anleihemarkt - die JES.Group steht auftragstechnisch mit über 900 realisierten Aufdachphotovoltaikanlagen im ersten Quartal 2023 sehr gut da und bietet weiterhin ihre neue fünfjährige Anleihe 2023/28 (ISIN: DE000A30V661) mit einem Zinskupon von 7,00% p.a. und einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro an. "Um unser hohes Auftragsvolumen auch in Zukunft zügig abwickeln zu können, investieren wir weiter in unsere Logistik und Struktur. So werden wir bis Ende des Monats unsere neue Lagerhalle fertigstellen und sind zudem in allen Bereichen auf der Suche nach weiteren Mitarbeiter:innen", so JES.Group-Geschäftsführer Jonas Holtz. Das Pharmaunternehmen Grünenthal GmbH hat in dieser Woche das Pricing ihrer Anleihe mit einem Volumen von insgesamt 300 Mio. Euro bekannt gegeben. Die bis 2020 laufende Anleihe umfasst Senior Secured Notes mit einem Zinskupon von 6,75% p.a., die zu 100% ausgegeben werden.

Die Mutares Holding hat einen Rekord-Jahresüberschuss von 72,9 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftet und möchte auch 2023 weiter kräftig wachsen. Der Mutares-Vorstand geht bei Umsatzerlösen im Konzern von 4,8 Mrd. bis 5,4 Mrd. Euro von einem Jahresüberschuss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...