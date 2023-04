The following instruments on XETRA do have their first trading 24.04.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 24.04.2023Aktien1 IT0005107492 LU-VE S.p.A.2 CA0468241082 Atha Energy Corp.3 CA37961F1053 Global Education Communities Corp.4 CA88770A1003 Tiny Ltd.Anleihen/ETP1 US135087Q560 Canada, Government of...2 DE000DD5A200 DZ BANK AG3 DE000LB3QYF2 Landesbank Baden-Württemberg4 DE000LB3QYE5 Landesbank Baden-Württemberg5 DE000LB3QYD7 Landesbank Baden-Württemberg6 DE000LB3QYB1 Landesbank Baden-Württemberg7 DE000A1RQEJ9 Hessen, Land8 XS2615298408 Kommuninvest i Sverige AB9 XS2615006983 Monitchem Holdco 3 S.A.10 XS2615006470 Monitchem Holdco 3 S.A.11 XS2613354922 OSB GROUP PLC12 XS2615940215 Porsche Automobil Holding SE13 XS2613209670 Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.14 DE000A3LF6J0 ADLER Financing S.à r.l.15 AU0000274706 Australia, Commonwealth of...16 FR001400HMF8 Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]17 DE000HLB47P4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 DE000HLB47Q2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale19 DE000HLB47D0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 DE000A3G3ZL3 ETC Group MSCI Digital Assets Select 20 ETP