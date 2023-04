Die US-Technologie-Investmentgesellschaft Silver Lake hat ihre Absicht bekannt gegeben, die Software AG (SOW) zu übernehmen. Den Aktionären werden EUR 30,00 je Aktie geboten, was einem Börsenwert von rund EUR 2,2 Mrd. entspricht. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von 50% auf den Schlusskurs vom Freitag. Das Angebot unterliegt einer Mindestannahmeschwelle von 50% plus einer SOW-Aktie. Einen Teil davon hat sich Silver Lake bereits gesichert, da die Software AG Stiftung einen Anteil von 25,1% verkaufen will. Darüber hinaus hält Silver Lake Wandelanleihen, die nach Wandlung weitere ~10% entsprechen. Die Analysten von AlsterResearch begrüßen dieses Angebot vor dem Hintergrund der vielfältigen Herausforderungen, vor denen die SOW steht. Silver Lake scheint der richtige Partner zum richtigen Zeitpunkt und zum richtigen Preis zu sein. Daher empfehlen die Experten, das Angebot anzunehmen und erhöhen ihr Kursziel von dem fundamental abgeleiteten Kursziel von EUR 23,50 auf das Übernahmeangebot von EUR 30,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Software%20AG