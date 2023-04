EQS-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Personalie/Kryptowährung / Blockchain

Advanced Blockchain: Sebastian Markowsky wird Advisor und Venture Partner



24.04.2023 / 08:38 CET/CEST







Der ehemalige Direktor von GP Bullhound wird für die schnellere Entwicklung neuer Geschäftsbereiche verantwortlich sein

Langjähriger Partner von führenden institutionellen Investoren und globalen Technologieunternehmen

Derzeit CSO und Executive Vice President beim Weltmarktführer für Compliance Software für Bargeld-zu-Kryptolösungen 24. April 2023 - Die Advanced Blockchain AG ("AB", Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Inkubator, Architekt und Investor für die Blockchain-Branche, kündigt an, dass Sebastian Markowsky dem Führungsteam von AB als Advisor und Venture Partner ab dem 1. Mai 2023 beitritt. Sebastian Markowsky ist ein erfahrener Investmentbanker und Dealmaker in der Blockchain-Branche. Er hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Beratung von Top-Fintech- und Software-Unternehmen bei der Realisierung globaler Deals. Als engagierter, langfristiger Partner von einflussreichen Tech-Unternehmern und zukunftsorientierten Persönlichkeiten liegt sein Fokus auf digitalen Vermögenswerten, Blockchain und dezentralen Geschäftsmodellen. In der Vergangenheit hat Markowsky für mehrere namhafte Risikokapitalfirmen und Banken gearbeitet, darunter GP Bullhound, Blockchain Valley Ventures und die Deutsche Bank. Derzeit ist er Chief Strategy Officer (CSO) und Executive Vice President bei der amerikanischen Firma Coinsource - dem Weltmarktführer für sichere Compliance-Lösungen in Bitcoin-Geldautomaten. Simon Telian, CEO von AB, kommentiert: "Herr Markoswky bringt nicht nur einen hervorragenden Track-Record bei der Kommerzialisierung innovativer Ideen zu Advanced Blockchain, sondern auch ein beeindruckendes Netzwerk aus Investoren und Unternehmern. Seine Erfolgsbilanz wird unsere Beziehungen zu Unternehmenspartnern stärken und gleichzeitig dazu beitragen, unser Investorennetzwerk zu erweitern. Sebastian Markowsky kommt zu einem spannenden Zeitpunkt zu uns und wird für die beschleunigte Umsetzung neuer Geschäftsmöglichkeiten für das Unternehmen verantwortlich sein." Sebastian Markowsky kommentiert: "Ich kenne Herrn Telian und sein Team schon seit langem und war von Anfang an von ihrem innovativen Modell der Inkubation und Gründung neuer Unternehmen beeindruckt. Advanced Blockchain hat sich als führender web3-Inkubator in Europa bewährt, und ich freue mich sehr, dem Team beizutreten und dabei zu unterstützen, neue Geschäftseinheiten auszurollen und zu etablieren." Markowsky hat ein Diplom mit den Schwerpunkten Finanzen und Immobilienwirtschaft von der European Business School (EBS) in Oestrich-Winkel und einen Executive MBA von der Columbia University New York. Außerdem ist er Gründungsmitglied der International Token Standard Association ("ITSA"). Der Schwerpunkt von Markowskys Tätigkeit bei AB wird vor allem in der Corporate-Finance-Beratung liegen, aber auch auf der Kommunikation mit Investoren. Kontakt:

IR@advancedblockchain.com





Über Advanced Blockchain AG:

Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche. Für weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen besuchen Sie bitte https://www.advancedblockchain.com/ .



