Die Credit Suisse überrascht fünf Wochen nach der "Not-Übernahme" mit einem Milliardengewinn. Statt eines Verlustes weist die schweizer Großbank einen Gewinn von 12,43 Mrd. Franken aus. Philips hingegen hat seinen Verlust im 1. Quartal ausgeweitet. Steigende Kosten und eine Rückstellung über -575 Mio. Euro ziehen das Ergebnis tief in die Verlustzone. Bed, Bath & Beyond hebt endgültig die Hand. Die einst so beliebte amerikanische Einzelhandelskette beantragte am Wochenende Insolvenz nach Chapter 11.Der Handel in Asien startet ...

