Die SAP-Aktie ist am Freitag nach den Quartalszahlen mit einem Plus von 5,2% auf ein neues Jahreshoch gesprungen. Rückblick: Europas größtes Software-Unternehmen SAP hat am Freitag die Zahlen zum ersten Quartal präsentiert. Die Aktie machte daraufhin einen deutlichen Satz nach oben und schob sich mit einem Plus von 5,2% ans obere Ende des DAX-Tableaus. ...

