Der deutsche Leitindex verabschiedete sich am Freitag mit einem Plus von 0,5% ins Wochenende. Rückblick: Nachdem der DAX am Donnerstag unter die 15.800er-Marke zurückgefallen war, konnten die Blue Chips am Freitag zu einer Gegenbewegung ansetzen. Zwar notierten die Kurse mit dem Opening bei 15.783 zunächst unter dem Vortagsschluss (15.796) und sackten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...