Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich zum Auftakt der neuen Handelswoche ein lustloser Start ab. Der DAX wird zum Handelsbeginn rund 0,2 Prozent schwächer bei 15.854 Punkte erwartet. Damit mangelt es dem deutschen Leitindex nahe der 16.000-Punkte-Marke weiter an Zugkraft. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen zudem beeinflussen:1. Wenig Bewegung an der Wall StreetDie Kursbewegungen an den ...

