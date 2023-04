(shareribs.com) London 24.04.2023 - Die Ölpreise bewegen sich am Montag abwärts, belastet von Zinssorgen der Marktteilnehmer sowie Spekulationen über eine Abschwächung des Nachfragewachstums. Ende März hatten die OPEC+-Staaten eine weitere Förderkürzung angekündigt, um das Preisniveau für Rohöl zu stabilisieren. Der Markteingriff der Förderländer hielt jedoch nur wenige Wochen an. In der vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...