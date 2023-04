DJ PTA-Adhoc: Ahlers AG: Ahlers AG stellt Insolvenzantrag

Herford (pta/24.04.2023/09:02) - Herford, 24. April 2023 - Der Vorstand der Ahlers AG hat heute entschieden, für die Ahlers AG sowie für die Tochtergesellschaft Ahlers P.C. GmbH Insolvenzanträge wegen drohender Zahlungsunfähigkeit zu stellen. Zudem werden Insolvenzanträge auch für sechs weitere Gruppengesellschaften (Ahlers Retail GmbH, Ahlers Zentralverwaltung GmbH, Ahlers Vertrieb GmbH, Pionier Berufskleidung GmbH, PIONEER Jeans-Bekleidung GmbH, Baldessarini GmbH) gestellt. Weitere Tochtergesellschaften, insbesondere die Gesellschaften aus dem Ausland, sind derzeit nicht von der Antragsstellung betroffen. Der Geschäftsbetrieb in der Ahlers Gruppe läuft bis auf Weiteres weiter.

Auslöser für den Insolvenzantrag ist im Wesentlichen die unter den Planungen liegende Geschäftsentwicklung in den vergangenen Monaten bei einer anhaltend volatilen Nachfrage und einer allgemeinen Kauf- und Konsumzurückhaltung mit entsprechenden Auswirkungen auf die Unternehmensliquidität. Die bis zuletzt geführten Verhandlungen über die Sicherstellung der Unternehmensfinanzierung auch unter den aktuellen Marktbedingungen führten zu keinem positiven Ergebnis.

Vor diesem Hintergrund ist beabsichtigt, die für den 3. Mai 2023 einberufene Hauptversammlung der Gesellschaft zu verschieben.

