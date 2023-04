Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die vorläufigen Einkaufsmanagerindices in Deutschland und der Eurozone haben sich im Vormonatsvergleich unterschiedlich entwickelt und per saldo wenig Spuren an den Finanzmärkten hinterlassen, so die Analysten der Helaba.Die Stimmung am Markt sei insgesamt verhalten, was an den teilweise sinkenden Aktienkursen abzulesen sei. Am Rentenmarkt scheine die Erholung schon wieder beendet zu sein und der Euro setze die seit Tagen zu beobachtende Konsolidierung fort. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...