Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Unternehmensanleihen, auch aus der zweiten Reihe, Bankanleihen - alles ist wieder gefragt, so die Deutsche Börse AG.Von "risk-off", also Risikoscheu, sei keine Spur mehr. "Der Risikoappetit ist da, die Liquidität ist zurück - mit entsprechend guten Umsätze in den Büchern", berichte Tim Oechsner von der Steubing AG. "Alles ist sorglos geworden", schildere Rainer Petz von Oddo BHF die Lage. "Die enttäuschenden Tesla-Quartalszahlen haben der Stimmung diese Woche zwar einen kleinen Dämpfer versetzt, aber nur einen kleinen." ...

