Hannover (www.anleihencheck.de) - Als sicher empfundene Anlagen wurden am Freitag durch robuste Konjunkturdaten belastet, so die Analysten der Nord LB.Das habe u.a. sowohl auf deutsche Staatsanleihen als auch US-Staatsanleihen zugetroffen.Eine tatsächlich spannende Woche stehe bevor. Aufgrund der Verschwiegenheitsphase im Vorfeld der FOMC-Sitzung am 3. Mai würden zwar ab jetzt keine Aussagen mehr von den FED-Mitgliedern gemacht, aber datenseitig seien einige potenzielle Impulsgeber auszumachen: Es beginne bereits heute mit dem deutschen ifo-Geschäftsklimaindex, bei dem nach dem unerwartet deutlichen Rückgang der ZEW Konjunkturerwartungen insbesondere die ifo Komponente der Geschäftserwartungen im Fokus stehen dürfte. ...

