München (ots) -Die Filmförderungsanstalt (FFA) hat im Rahmen der Referenzmittelvergabe 2023 die erfolgreichsten Produzenten und Verleiher deutscher Filme bekannt gegeben.Sogenannter "Branchentiger" im Bereich Produktion ist die Constantin Film Produktion, die für sieben Kinofilme insgesamt rund 1,2 Mio. Euro Referenzförderung erhält. Das ist das 15. Mal innerhalb von 17 Jahren, in denen die Constantin Film in der Produktion diese begehrenswerte Auszeichnung erhält.In der Kategorie "Verleih" kommt Constantin Film Verleih auf den zweiten Platz. Möglich gemacht haben diesen Erfolg u.a. Eigenproduktionen wie GUGLHUPFGESCHWADER und DER NACHNAME.Martin Moszkowicz, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film: "Der Branchentiger und damit der Spitzenplatz unter den deutschen Produktionsfirmen ist eine großartige Leistung der beteiligten Kreativen und des gesamten Teams der Constantin Film."Die Referenzförderung der FFA ist eine erfolgsbasierte Förderung und somit für Produzenten innerhalb des deutschen Fördersystems ein wichtiger Bestandteil. Die Höhe der FFA-Referenzförderung errechnet sich aus einem Punktesystem, dem der Besuchererfolg im Kino sowie Filmpreis- und Festivalauszeichnungen zugrunde liegen. In diesem Jahr entsprach im Bereich Produktion der Wert pro Referenzpunkt 0,34 Euro; im Bereich Verleih lag er bei 0,12 Euro.