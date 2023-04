Der US-Finanzinvestor Silver Lake will nach dem Einstieg vor gut einem Jahr SOFTWARE AG nun übernehmen. Die Amerikaner bieten den Aktionären 30 Euro je Anteilschein, Silver Lake wäre das Unternehmen damit 2,2 Mrd. Euro wert. Die Aktie sprint deutlich nach oben - hat aber auch noch Rückholbedarf, nachdem der Kurs im August 2021 teils bei 44 Euro gelegen hatte, im Januar 2018 auf einem Rekordhoch von 50 Euro notierte und nun bei rund 29 Euro steht. Das Übernahmeangebot steht unter dem Vorbehalt einer Mindestannahmeschwelle von 50 % plus einer Aktie. Einen Teil davon hat sich Silver Lake schon mehr oder weniger gesichert: So erwarb der Investor im Februar 2022 für 344 Mio. Euro Wandelanleihen der SOFTWARE AG, die nach der Wandlung rund 9 % der ausgegebenen SOFTWARE-AG-Aktien ausmachen würden. Im Aufsichtsrat sitzen bereits zwei Vertreter von Silver Lake. Zudem hat der mit Abstand größte Aktionär, die SOFTWARE-AG-Stiftung, einen Vertrag zum Verkauf von 25,1 % der SOFTWARE-AG-Aktien an Silver Lake unterzeichnet. Die Stiftung, die zuletzt knapp ein Drittel an dem Unternehmen gehalten hat, unterstützt das Übernahmeangebot uneingeschränkt. Vorstand und Aufsichtsrat wollen den Aktionären die Annahme des Übernahmeangebots empfehlen. Die Stiftung behält 5 % der Anteile am Unternehmen, die einer Sperre unterliegen.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



