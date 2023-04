SAP nach den Zahlen: Bullishe Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Nachdem die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) in einer ersten Reaktion negativ auf die am 21.4.23 veröffentlichten Zahlen für das erste Quartal reagiert hatte, überwogen in der zweiten Hälfte des Handelstages die positiven Faktoren und die Aktie beendete den Handelstag mit einem stattlichen Plus von 5,24 Prozent bei 121,66 Euro. Im frühen Handel des 24.4.23 notierte die SAP-Aktie bei 120,60 Euro.

Wegen der über den Erwartungen liegenden Umsatz- und Gewinnzahlen, des ebenfalls über den Erwartungen liegenden Auftragsbestandes und der hohen Margen im Cloud-Geschäft bekräftigte die Mehrheit der Experten mit Kurszielen von bis zu 145 Euro ihre Kaufempfehlungen für die SAP-Aktie. Kann sich die SAP-Aktie auf den Weg zu den hoch gesteckten Kurszielen in den nächsten Wochen zumindest um weitere 5 Prozent auf 126,60 Euro steigern, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 120 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die SAP-Aktie mit Basispreis bei 120 Euro, Bewertungstag 12.6.23, BV 0,1, ISIN: CH1237835876, wurde beim SAP-Aktienkurs von 120,60 Euro mit 0,36 - 0,37 Euro gehandelt.

Legt die SAP-Aktie in spätestens einem Monat 126,60 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,70 Euro (+89 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 115,061 Euro

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 115,061 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HG90R56, wurde beim Aktienkurs von 120,60 Euro mit 0,55 - 0,56 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der SAP-Aktie auf 126,60 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,15 Euro (+105 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 110,238 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 110,238 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PE0ZS38, wurde beim Aktienkurs von 120,60 Euro mit 1,04 - 1,05 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der SAP-Aktie auf 126,60 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,63 Euro (+55 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP-Aktien oder von Hebelprodukten auf SAP-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de