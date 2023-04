In unsicheren Börsenzeiten freut sich jeder Investor darüber, eine Dividendenaktie im Depot zu haben, die trotz aller Marktgegebenheiten weiterhin zuverlässig ausschüttet. Mit der T. Rowe Price Group (WKN: 870967) möchte ich eine Dividendenaktie vorstellen, die auch in Krisenzeiten eine hervorragende Quelle für passives Einkommen ist. Um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zuverlässig eine Dividende bezahlen zu können, muss ein Unternehmen einen stetigen Cashflow erwirtschaften und über ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...