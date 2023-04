Linz (www.anleihencheck.de) - Nachdem Japans Inflationszahlen für das Monat März mit einem Wert von 3,1% über den Erwartungen lagen, wird die Ende der Woche stattfindende Notenbanksitzung der Bank of Japan (BoJ) bereits mit Argusaugen erwartet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...