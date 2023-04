Wien (www.anleihencheck.de) - Am Zinsmarkt wurde die Mitschrift zur EZB-Zinssitzung am 15/16. März mit Spannung erwartet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Zur Erinnerung: Die Leitzinsen seien um 50 Basispunkte erhöht und die weitere Vorgehensweise von Wirtschaftsdaten sowie von der Lage am Finanzmarkt abhängig gemacht worden. Zum damaligen Zeitpunkt seien angesichts der erhöhten Unsicherheit einige Entscheidungsträger gegen eine Zinsanhebung gewesen. Des Weiteren nehme aus Sicht der Analysten der RBI die Diskussion Fahrt auf, in welchem Ausmaß die Finanzierungsbedingungen noch verschärft werden müssten, um die Inflation auf das gewünschte Maß zurückzuführen. ...

