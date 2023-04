Bernd Vogel wird neuer Director Germany & Austria Institutions bei AllianceBernstein (AB). Zudem übernimmt Oliver Kroll die Rolle des Director of Insurance des Unternehmens. Auf diese Weise stärkt AB das EMEA-Team in Frankfurt am Main. Beide Neuzugänge berichten an Willem van Gijzen, Director of CEMEA ...

