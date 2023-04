NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Salzgitter AG nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 26,60 Euro belassen. Der Stahlkonzern habe insbesondere mit dem Vorsteuergewinn die Erwartungen massiv übertroffen, sodass sich das bestätigte Jahresziel für diese Kennziffer als zu konservativ erweisen dürfte, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings habe die Aktie seit Jahresbeginn schon 30 Prozent gewonnen und spiegele das Risiko einer verschlechterten Auftragslage im dritten und vierten Quartal nicht ausreichend wider./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2023 / 08:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2023 / 08:15 / BST





ISIN: DE0006202005