Die Bigbank hat die Zinsen für ihr Tagesgeldkonto erhöht und sich damit an die Spitze beim Tagesgeld gesetzt. Die Bigbank zahlt ab sofort Neukunden für ihr Tagesgeldkonto einen Zinssatz von 3,20 Prozent. Das ist derzeit der höchste Satz für ein Tagesgeldkonto (Stichtag: 24.04.2023). Damit löst die Bank mit Sitz in Tartu in Estland die Volkswagen Bank ab, die erst vor kurzem die für ihr Tagesgeldkonto ("Plus Konto" ) die Zinsen auf 3,10 Prozent angehoben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...