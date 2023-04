Synbiotic berichtete am Freitag nach Börsenschluss über aktualisierte Pläne zur Unternehmensfinanzierung. In zwei Schritten wird das Unternehmen 1) bis zu 158.500 Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung ausgeben und 2) eine Wandelanleihe begeben. Insgesamt könnte das Unternehmen bis zu EUR 2,5 Mio. einnehmen, die zur Festigung der Strategie und zur Fokussierung auf etablierte Geschäftsaktivitäten verwendet werden sollen. Die Analysten von AlsterResearch erwarten, dass die frischen Mittel auch für Produktinnovationen im Bereich medizinisches Cannabis verwendet werden, das in Zukunft verstärkt Selbstzahlern angeboten werden soll. Damit unterstreicht das Management sein erklärtes Ziel, die für 2023 geplante Gewinnschwelle zu erreichen. Die Experten von AlsterResearch bestätigen ihr DCF-basiertes Kursziel von EUR 17,00 und die Empfehlung KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter research-hub.de/companies/Synbiotic%20SE