Original-Research: ecotel communication ag - von Sphene Capital GmbH

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu ecotel communication ag

Unternehmen: ecotel communication ag

ISIN: DE0005854343



Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 24.04.2023

Kursziel: EUR 44,90 (bislang EUR 53,20)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Thilo Hasler



Wertvolle Erkenntnisse aus der Hauptversammlung



Nach der Ausschüttung einer Rekorddividende in Höhe von EUR 18,82 je Aktie, getragen von den Sondererträgen aus der Veräußerung der easybell-Beteiligung und der Übertragung von Nutzungsrechten an Internetressourcen, errechnen wir ein neues Kursziel von EUR 44,90. Nach der deutlichen Outperformance der ecotel-Aktie (+77,2% LTM) gegenüber dem DAX (+13,9% YoY) bestätigen wir nach der erfolgreich verlaufenen Hauptversammlung angesichts einer von uns auf Sicht von 24 Monaten erwarteten Base-Case-Kursperformance von 39,4% (ohne die Einbeziehung zwischenzeitlich vereinnahmter Dividenden) unser Buy-Rating für die Aktien der ecotel communication.



Auf der am Freitag in Düsseldorf abgehaltenen Präsenz-Hauptversammlung 2023 haben die Aktionäre sämtlichen Tagesordnungspunkten mit mindestens 88%iger Mehrheit zugestimmt. Für die Ausschüttung einer Regel- und Sonder-Dividende in Höhe von insgesamt EUR 18,82 gab sogar weder Nein-Stimmen noch Enthaltungen.



Auf der HV wurde bekannt, dass für die 1995 gegründete nacamar GmbH (Umsatzanteil 2022: 1,1%) vor wenigen Wochen eine dekonsolidierende Lösung gefunden wurde. Die 1997 von ecotel vollständig übernommene nacamar, nach Unternehmensangaben einer der größten Full-Service-New-Media-Dienstleister in Deutschland, war aus unserer Sicht insoweit ein Fremdkörper im Geschäftsmodell, als ganz andere Kundenschichten als von der restlichen Gruppe adressiert werden - nämlich ausschließlich Medienunternehmen. Weil sich daraus nach unserer Einschätzung keine Synergieeffekte erzielen lassen, war ein Verkauf von nacamar durchaus naheliegend. Eine vergleichbare Lösung ist ecotel nun gelungen, indem nacamar in das neu gegründete Joint Venture Uplink Digital eingebracht wurde. An diesem sind auch der Sendernetzbetreiber Uplink Network und die Hamburger RauteMusik beteiligt. ecotel hält an dem Joint Venture einen Anteil von 25%.

Auf der HV wurden außerdem mehrere neue Projektaufträge des Geschäftskundenbereichs vorgestellt, darunter baloise (Standortvernetzung via SD-WAN), WMF (Upgrade MPLS-VPN), Rossmann (Router-Management Service VDSL-Update) und Med360 (Standortvernetzung L2TP Private-Cloud-Lösung). Nachdem in der abschließenden Generaldebatte bestätigt wurde, dass sich ecotel "in einigen Fällen in finalen Angebotsphasen" befindet, sehen wir unsere Umsatzschätzungen als gut fundiert an.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/26835.pdf



Kontakt für Rückfragen

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

