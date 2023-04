Trotz einer pessimistischen Analystenstimme seitens der Deutschen Bank kann die MorphoSys Aktie heute deutlich an Wert gewinnen. Am frühen Nachmittag notiert der TecDAX-Wert im XETRA-Handel der Frankfurter Börse bei 19,62 Euro mit 3,34 Prozent höher als zum Schlusskurs am Freitag. Intraday wurden in der Spitze 19,945 Euro erreicht. Charttechnisch wird ...

