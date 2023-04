Das zum PepsiCo-Konzern gehörende Lebensmittel-Unternehmen Frito-Lay kündigt an, bis zum Ende dieses Jahres in den USA 700 elektrische Lieferwagen einzuflotten. 2022 hatte Frito-Lay in Texas bereits 41 Ford E-Transit in den Dienst geschickt. Details zu diesen E-Lieferwagen nennt Frito-Lay nicht, weder zum beauftragten Hersteller noch zum Modell, dem Auftragswert oder zu den zugehörigen Ladelösungen. ...

