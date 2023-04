Cathie Wood ist großer Tesla-Fan. Im Zuge der Earnings gab sie nun erneut eine unfassbare Kursprognose für den Elektroautobauer ab.

Die Investorin aktualisierte ihr Kursziel für das Unternehmen von Elon Musk auf 2.000 US-Dollar bis 2027. Das entspricht einem satten Anstieg von 1.112 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag. Ihre Bewertung würde eine Marktkapitalisierung von mehr als fünf Billionen US-Dollar für Tesla bedeuten. Woods Bärenszenario taktiert den Tesla-Kurs bei 1.400 US-Dollar ein, im Bullenszenario sieht sie die Aktie sogar auf 2.500 US-Dollar ansteigen.

Wood ist der Meinung, dass vor allem der Boom von Robotaxis kurssteigernd für die Tesla-Aktie sein werde. So rechnet die Investorin damit, dass Robotaxis bis 2030 einen Umsatz von acht bis zehn Billionen US-Dollar erzielen könnten. "Es ist eine der wichtigsten Investitionsmöglichkeiten unseres Lebens", zitiert CNBC Wood.

Tesla begann bereits 2016 damit, seine Ambitionen im Bereich der selbstfahrenden Technologie zu diskutieren. Tesla-Chef Elon Musk ist mit diesem Ziel jedoch Jahre im Rückstand. Im Zuge des Earnings Calls in der vergangenen Woche betonte Musk erneut, dass er davon ausgeht, dass Tesla in der Lage sein werde, durch autonomes Fahren erhebliche Gewinne zu erzielen.

"Wir sind die Einzigen, die Autos bauen, die wir - technisch gesehen - im Moment ohne Gewinn verkaufen könnten und die dann in der Zukunft durch Autonomie tatsächlich enorme Gewinne abwerfen", so Musk. Und weiter: "Ich bin mir nicht sicher, wie viele von Ihnen die Tragweite dessen, was ich gerade gesagt habe, zu schätzen wissen, aber es ist äußerst bedeutsam."

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion