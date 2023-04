Nachlese Podcast Freitag: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/4210/ , alle unter http://www.audio-cd.at/wienerboerseplausch . Hören: in Folge S4/47 führe ich zum April-Verfallstag anhand von Zahlen aus, warum ich der Telekom Austria Aktie grosse Chancen für eine ATX- und auch MSCI Austria-Aufnahme attestiere. Mehr dazu dann im nächsten Börse Social Magazine Print (incl. Race-Liste), beim Magazine Print wird es künftig mehr "Market-Coverstories" geben. Ach ja: Die Uniqa hat den 15. Plustag in Folge nicht geschafft, aber Respekt vor 14 Tagen. - Cornelia Daniel will mit tausendundeindach alle Unternehmsdächer solarisieren, natürlich auch jene der Börsennotierten. Wie sie das machen will, erklärt die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...