Kryptowährungen - für den einen ein zu hohes Risiko, für den anderen eine Chance. Kontrovers ist die Anlage in Bitcoin, Ethereum, Tether & Co. allemal, nicht zuletzt auch, weil der Markt vergleichsweise unreguliert agiert. Doch damit soll nun Schluss sein. Das Europäische Parlament will Ordnung in den Wilden Westen bringen und hat nun die erste EU-Regelung zur Rückverfolgung von Transfers von Kryptowerten gebilligt. Auf den Gesetzesentwurf hatte man sich vorerst im Juni 2022 geeinigt. EU reguliert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...