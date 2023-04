Die Aktien von Rheinmetall befinden sich seit Monaten in einem Aufwärtstrend und konnten im bisherigen Verlaufshoch 281,30 EUR erreichen. In der Folge gaben die Aktien wieder nach und rutschten bis in den Bereich von 257 EUR ab. Dann konnten die Papiere wieder zulegen und zeigen sich aktuell wieder höher bei 276 Euro. Der Aufwärtstrend der Rheinmetall-Aktien sollte sich fortsetzen und das Verlaufshoch bei 281,30 Euro überschritten werden. In der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...