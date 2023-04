Scheiternde Banken und dergleichen mehr brachten im März nicht nur die Aktienkurse der Kreditinstitute in Bedrängnis. Auch bei den Versicherern wuchsen die Sorgen der Aktionäre und unter anderem musste die Allianz zeitweise schwere Kursverluste hinnehmen. Mittlerweile scheint das Thema aber schon wieder abgehakt zu sein.Nachdem die Aktie der Allianz (DE0008404005) sich im vergangenen Monat noch schnellen Fußes der 200-Euro-Linie näherte, konnte sie mittlerweile wieder bis auf 222,55 Euro per Handelsschluss am Freitag zulegen und damit fast wieder die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...