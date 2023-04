NEW YORK (dpa-AFX) - Die Tristesse am US-Aktienmarkt vom vergangenen Freitag dürfte sich zu Wochenbeginn fortsetzen. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial am Montag rund eine Stunde vor Handelsbeginn 0,1 Prozent tiefer auf 33 731 Punkte. Den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 sieht IG ebenfalls 0,1 Prozent tiefer mit 12 993 Punkten.

Bereits vor dem Wochenende hatten sich die New Yorker Börsen nur mit minimalen Kursgewinnen über die Ziellinie geschleppt. Kursbewegende Nachrichten waren auch am Montag zunächst Mangelware.

Vor den im weiteren Wochenverlauf anstehenden Quartalsberichten der Technologieriesen Microsoft , Alphabet und Meta wollten sich die Anleger nicht zu weit aus dem Fenster lehnen - zumal deren Zahlen erst einmal zeigen müssen, ob die teils hohen Kursgewinne seit Jahresbeginn gerechtfertigt sind.

Außerdem rückt der Anfang Mai anstehende Zinsentscheid der US-Notenbank Fed immer näher. Dass die Währungshüter den Leitzins nochmals anheben, gilt als recht sicher. Die Aufmerksamkeit dürfte aber vor allem Hinweisen zur weiteren Geldpolitik gelten.

Am Montag legte der Softdrinkhersteller Coca-Cola Zahlen vor. Ein überraschend starkes Umsatzwachstum aus eigener Kraft - also ohne Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen - bescherte den Aktien einen vorbörslichen Kursanstieg von 1,7 Prozent. Auch der Gewinn legte zu.

Dagegen mussten die Aktien von Tesla ein Minus von rund einem Prozent verkraften, nachdem der Elektroautobauer seine Planung für die diesjährigen Investitionen angehoben hatte. Zuletzt hatte Tesla-Chef Elon Musk die Anleger mit seiner aggressiven Preispolitik und einem Gewinneinbruch im ersten Quartal verschreckt.

Beim Handelsunternehmen Bed Bath & Beyond zeichnete sich nach einem Antrag auf Insolvenzschutz nach Chapter 11 ein Kurseinbruch um knapp ein Drittel ab. Vorangegangene Bemühungen des Unternehmens für eine Restrukturierung seiner Schulden waren gescheitert./gl/mis

US0758961009, US1912161007, US02079K3059, US5949181045, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711, US88160R1014, US30303M1027