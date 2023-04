Bereits in den vergangenen Jahren hat sich in Deutschland und anderen Ländern der Siegeszug der Wärmepumpe angedeutet. Dank politischem Rückenwind in zahlreichen Ländern dürfte sich diese Entwicklung auch in den kommenden Jahren weiter fortsetzen. Dies spielt natürlich einem der Big Player in diesem Markt voll in die Karten: NIBE. Das schwedische Unternehmen profitiert bereits seit mehreren Jahren vom Trend, dass immer mehr Häuslebauer auf die effizienten Wärmepumpen setzen. Dementsprechend stark ...

Den vollständigen Artikel lesen ...