Die Tristesse am US-Aktienmarkt vom vergangenen Freitag dürfte sich zu Wochenbeginn fortsetzen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial am Montag 30 Minuten vor Handelsbeginn 0,1 Prozent tiefer auf 33.731 Punkte. Bereits vor dem Wochenende hatten sich die New Yorker Börsen nur mit minimalen Kursgewinnen über die Ziellinie geschleppt. Vor den im weiteren Wochenverlauf anstehenden Quartalsberichten der Technologieriesen Microsoft , Alphabet und Meta wollten sich die Anleger nicht zu weit aus ...

