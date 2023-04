NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 96,90 Euro belassen. Im Vergleich zum Konsens gehe sie etwas optimistischer an das erste Quartal des Baustoffkonzerns heran, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine breite Konsensspanne lasse aber den Rückschluss zu, dass sie keineswegs zu den größten Optimisten gehöre./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2023 / 08:04 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2023 / 08:04 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006047004