Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Montag ist ein neuer Krypto-ETN von ETC Group auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem ETC Group MSCI Digital Assets Select 20 ETP (ISIN DE000A3G3ZL3/ WKN A3G3ZL) würden Anleger*innen Zugang zur Wertentwicklung eines Portfolios aus 20 nach Marktkapitalisierung weltweit führenden digitalen Vermögenswerten erhalten. Diese würden auf der Blockchain-Technologie basieren oder könnten Smart Contracts unterstützen. Aktuell seien das beispielsweise Bitcoin, Ethereum oder Ripple. Der Anteil eines einzelnen Wertes sei auf maximal 30 Prozent beschränkt. Nicht im Index vertreten seien sogenannte Stablecoins, Privacy- und Meme-Coins. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...