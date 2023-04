Wien (www.fondscheck.de) - Alliance Bernstein, kurz AB, verstärkt sein EMEA-Team in Frankfurt: Bernd Vogel kommt als neuer Director Germany & Austria Institutions, Oliver Kroll wird Director of Insurance, so die Experten von "FONDS professionell".Vogel werde in seiner neuen Position die strategischen Beziehungen zu institutionellen Anlegern in Deutschland und Österreich betreuen. Er bringe mehr als 20 Jahre Erfahrung in verschiedenen Funktionen im Asset Management mit. Vor seinem Wechsel zu AB sei Vogel über fünf Jahre bei BMO/Columbia Threadneedle tätig gewesen. Zuvor habe er Positionen bei AXA IM und AXA Deutschland, Jupiter und Amundi innegehabt. ...

