DER AKTIONÄR warnt seit Monaten vor einem Einstieg bei Bed Bath & Beyond. Zu Recht: Am Sonntag hat der US-Einzelhändler einen Insolvenzantrag nach Chapter 11 gestellt. Während die Aktie vor dem Handelsstart am Montag in den USA bereits kräftig unter Druck steht, sind die Profiteure der Pleite laut Analysten bereits ausgemacht.

Den vollständigen Artikel lesen ...