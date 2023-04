München (ots) -Constantin Film gibt die neuen Kinostarttermine für WOW! NACHRICHT AUS DEM ALL (Kinostart: 14. Dezember) und HOME SWEET HOME (AT: 19:04, Kinostart: 25. Januar) bekannt.Mit den beiden Besuchermillionären SONNE UND BETON sowie MANTA MANTA - ZWOTER TEIL startete die Constantin Film bereits stark ins neue Kinojahr und die Verleihstaffel 2023 / 2024 bietet auch weiterhin beste Kinounterhaltung für jede Altersgruppe:Mit GET UP (AT: SKATERGIRLZ) geben die beliebten Influencerinnen Lisa und Lena Mantler ab dem 29. Juni ihr mit Spannung erwartetes Schauspieldebüt auf der großen Leinwand, während für Bayerns entspanntesten Dorfpolizisten Franz Eberhofer mit REHRAGOUT-RENDEZVOUS sein nunmehr neuntes Kinoabenteuer ansteht. Bestes Family Entertainment bietet darüber hinaus das bezaubernde Weltraumabenteuer WOW! NACHRICHT AUS DEM ALL. Horrorfilm-Fans starten mit HOME SWEET HOME (AT 19:04) und einer guten Portion Nervenkitzel ins neue Jahr.Hier alle Starttermine für die laufende Verleihstaffel im Überblick:29.06.2023 GET UP10.08.2023 REHRAGOUT-RENDEZVOUS14.12.2023 WOW! NACHRICHT AUS DEM ALL25.01.2024 HOME SWEET HOMEo.T. DIE DREI MUSKETIERE - MILADYPressekontakt:Für Rückfragen:Constantin FilmPresseTelefon: 089 44 44 600E-Mail: presse@constantin.filmOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12946/5493315