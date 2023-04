DJ PTA-Adhoc: ALBA SE: Dividendenvorschlag / Anpassung der Dividendenpolitik

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Köln (pta/24.04.2023/15:25) - Köln, 24. April 2023 - Die ALBA SE (ISIN DE0006209901) schließt das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 nach Billigung des Jahres- und des Konzernabschlusses durch den Verwaltungsrat mit einem konsolidierten EBIT des Konzerns (IFRS) in Höhe von 11,5 Mio. Euro (2021: 13,4 Mio. Euro) ab. Der Geschäftsbericht 2022 sowie weitere Informationen zum abgelaufenen Geschäftsjahr werden am 28. April 2023 veröffentlicht.

Auf dieser Grundlage hat der Verwaltungsrat heute beschlossen, der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2022 entsprechend der im April 2022 angekündigten Dividendenpolitik eine Dividende von 0,60 Euro je Aktie vorzuschlagen. Für die vorherigen Geschäftsjahre wurde wegen eines zum Ende 2021 beendeten Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages keine Dividende gezahlt. Über den Gewinnverwendungsvorschlag wird die Hauptversammlung am 27. Juni 2023 beschließen.

Zugleich hat sich der Verwaltungsrat entschieden, für die Geschäftsjahre ab 2023 an der bisherigen starren Orientierung der Dividende an der Gewinnentwicklung nicht mehr festzuhalten. Vielmehr wird er für den Gewinnverwendungsvorschlag an die Hauptversammlung künftig auch weitere Kriterien wie (unter anderem) die im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielten Cashflows sowie die erwartete kurz- und mittelfristige Geschäftsentwicklung berücksichtigen.

Die Kennzahl EBIT (Earnings before interest and taxes) ist auf Seite 28 des Geschäftsberichts 2021 der ALBA SE definiert, der hier abrufbar ist: http://www.alba.info/unternehmen/investor-relations-alba-se/finanzberichte/

