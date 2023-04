Der an der Nasdaq gelistete Sportdatenanbieter Sportradar Group AG teilt mit, dass Rajani Ramanathan und William Kurtz auf der Jahreshauptversammlung des Unternehmens am 16. Mai 2023 in St Gallen, Schweiz als unabhängige Board-Mitglieder zur Wahl stehen. Neben Frau Ramanathan und Herrn Kurtz gehören zu den Kandidaten für die Sitze sieben amtierende Direktoren, die vom Vorstand vorgeschlagen werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...