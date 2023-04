Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA92026P2008 Avanti Gold Corp. 24.04.2023 CA05352C1068 Avanti Gold Corp. 25.04.2023 Tausch 1:1

CA91734F1080 Usha Resources Ltd. 24.04.2023 CA91735H1038 Usha Resources Ltd. 25.04.2023 Tausch 1:1

US74039M2008 Predictive Oncology Inc. 24.04.2023 US74039M3097 Predictive Oncology Inc. 25.04.2023 Tausch 20:1

CA4203222084 Earthwise Minerals Corp. 24.04.2023 CA27033V1058 Earthwise Minerals Corp. 25.04.2023 Tausch 1:1

US67091J4040 LogicMark Inc. 24.04.2023 US67091J5039 LogicMark Inc. 25.04.2023 Tausch 20:1

CA87039X2086 Sweet Earth Holdings Corp. 24.04.2023 CA87039X3076 Sweet Earth Holdings Corp. 25.04.2023 Tausch 8:1