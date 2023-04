Halle (ots) -



Das Regime von Präsident Wladimir Putin hat seinen aggressiven Wesenskern zur Genüge gezeigt. Auf seinen imperialen Revanchismus muss der Rest Europas wehrhaft reagieren. Keine Frage: Auch die Waffen, die westliche Staaten in die Ukraine liefern, töten Menschen. Aber es führt kein Weg daran vorbei, den russischen Gewaltexzessen mit Gewalt Einhalt zu gebieten. Andernfalls wird Putin weitermachen. Allzu oft hat er bewiesen, dass er jedes Zeichen des guten Willens als Schwäche deutet.



"Frieden schaffen ohne Waffen" bleibt zwar eine ehrenwerte Devise. Erreichbar ist sie aber nur, wenn alle Seiten ernsthaft an Frieden interessiert sind. Putin jedoch will den Krieg.



