Die Künstliche Intelligenz könnte so einigen Tech-Unternehmen viel Geld in die Kassen spülen. Doch welches von ihnen wird am Ende des Tages am meisten profitieren? Der größte Nutznießer könnte eine Überraschung sein.

Microsoft, Alphabet und der Chiphersteller Nvidia werden oft genannt, wenn es darum geht, wer am meisten vom KI-Hype profitiert. Für Ben Rogoff, Portfoliomanager bei Polar Capital, ist es keines der drei genannten Unternehmen.

Es sei Apple, so Rogoff gegenüber CNBC. "Wenn man sich Dinge wie Siri anschaut, wenn man sich einige der Funktionen anschaut, die bereits in einige der Uhren eingebaut sind, Dinge wie die Unfallerkennung, dann sind das die Unternehmen, von denen ich denke, dass, wenn es einen Weg gibt, KI unter ihnen zu monetarisieren, um entweder eine größere Beständigkeit und weniger Abwanderung in der Nutzerbasis zu schaffen oder einfach ... neue Einnahmequellen zu erschließen, ich denke, dass Apple diesen Weg gehen wird", so der Börsenexperte weiter.

Allerdings geht er davon aus, dass auch Microsoft, Nvidia, AMD und Alphabet große Stücke vom Kuchen abgreifen werden, die KI-Fortschritte mit sich bringen werden. "Wir sind von der KI begeistert", sagte Rogoff. "Es ist noch sehr früh, aber ChatGPT als iPhone-Moment für die Technologiebranche der künstlichen Intelligenz zu bezeichnen, erscheint uns richtig."

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion