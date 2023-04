Die Aktien von JinkoSolar (WKN: A0Q87R) fallen am Montag deutlich, nachdem die neue Prognose des Unternehmens für den Q1-Gewinn die Erwartungen nicht ganz erfüllen konnte. Drohen bei der Berichtsvorlage am Donnerstag nun wieder heftige Abverkäufe oder werden die Bullen diesmal bestätigt? Bei JinkoSolar handelt es sich um den Weltmarktführer in der Produktion von Solarzellen sowie Solarmodulen aus der Volksrepublik China. Inzwischen betreibt die Gesellschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...