DJ Heidelberg Materials übernimmt US-Recycler von Flugasche

FRANKFURT (Dow Jones)--Heidelberg Materials verstärkt den Geschäftsbereich Recycling mit einem Zukauf in den USA. Wie der Baustoffkonzern mitteilte, wurde ein Vertrag zum Erwerb der Sefa Group Inc abgeschlossen, dem größten Recyclingunternehmen von Flugasche in den USA. Das Unternehmen mit Sitz in South Carolina, umfasst fünf Geschäftsbereiche, fünf Versorgungsunternehmen, hat 20 Standorte und mehr als 500 Beschäftigte. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Der Deal soll voraussichtlich im Juni 2023 abgeschlossen werden.

Die Weiterverwendung von Flugasche aus der Energieerzeugung in alternativen Produkten wie z. B. Kompositzementen stärke die Zirkularität in der Wertschöpfungskette von Heidelberg Materials. So helfe die Zugabe von Flugasche als sekundäres zementartiges Material, die CO2-Intensität im Beton zu verringern, so das Unternehmen weiter.

Zudem teilte der DAX-Konzern mit, dass die Veräußerung des Joint Ventures in Georgien in der vergangenen Woche abgeschlossen wurde. Das Unternehmen hielt bisher eine 45-Prozent-Beteiligung an der Caucasuscement Holding.

