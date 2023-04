DJ Aktien Schweiz wenig verändert - Credit Suisse nach Zahlen fester

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Montag wenig verändert beendet. Die Anleger hätten sich mit Blick auf die in dieser Woche anstehenden Geschäftszahlen einiger Index-Schwergewichte zurückgehalten, hieß es. Am Dienstag legen u.a. UBS, Novartis, ABB und Nestle ihre Quartalszahlen vor. Am Mittwoch gibt Roche Einblicke in den Geschäftsverlauf.

Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 11.467 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 31,69 (zuvor: 48,04) Millionen Aktien.

Credit Suisse hat bereits am Montag Geschäftszahlen vorgelegt. Die angeschlagene Bank hat im ersten Quartal weitere deutliche Mittelabflüsse verzeichnet. Die Nettomittelabflüsse beliefen sich im Zeitraum Januar bis März auf 61,2 Milliarden Schweizer Franken, wie das Finanzinstitut mitteilte, das in einer staatlich organisierten Rettungsaktion vom Konkurrenten UBS übernommen wird. Bereits im vierten Quartal 2022 hatten Anleger 110,5 Milliarden Franken abgezogen.

Im ersten Quartal erzielte Credit Suisse einen Nettogewinn von 12,4 Milliarden Franken nach einem Verlust von 273 Millionen im Vorjahr sowie ein Ertragswachstum auf 18,5 von 4,4 Milliarden Franken. Geschuldet sei dies vor allem der von der Bankenaufsicht Finma verordneten Komplettabschreibung der AT1-Anleihen. Für die Aktie ging es um 0,6 Prozent nach oben, höhere Aufschläge im Verlauf konnten jedoch nicht gehalten werden.

Die Titel der UBS rückten 0,8 Prozent vor. Durch die Übernahme der Credit Suisse verzögert sich der Wechsel auf der Position des Risikovorstands. Wie die Bank mitteilte, hat sich Christian Bluhm bereit erklärt, seine Funktion als Group Chief Risk Officer und Mitglied der Konzernleitung bis auf weiteres beizubehalten. Ursprünglich war geplant, dass Bluhm seinen Posten am 1. Mai an Damian Vogel übergibt.

Bei den Pharmariesen gewannen Novartis 0,7 Prozent, die Aktie verzeichnete im Verlauf ein neues Jahreshoch bei 89,92 Franken. Die Titel von Roche schlossen indessen 0,1 Prozent leichter.

Die Aktie von Nestle (-1,4%) wurde Ex-Dividende gehandelt. Der Nahrungsmittel- und Getränkeriese hat an die Aktionäre 2,95 Schweizer Franken je Aktie ausgeschüttet.

April 24, 2023

